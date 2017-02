Programa Quero Ler inicia capacitação dos alfabetizadores

Foi iniciada hoje em Cruzeiro do Sul a capacitação dos alfabetizadores voluntários que irão atuar na próxima fase do Programa Quero Ler. Ao todo são 82 alfabetizadores que passarão três dias aprendendo as melhores técnicas e uso do material didático. Eles irão trabalhar com 82 turmas, com cerca de mil alfabetizandos. As aulas começam no dia 6 de março.

Segundo a coordenadora do programa em Cruzeiro do Sul, Vanda Lima, já estão funcionando 38 turmas com cerca de 400 alunos. A alfabetização dessas turmas foi iniciada em setembro do ano passado e deve ser encerrada em maio deste ano.

Vanda explica que, segundo o último Censo, há seis mil pessoas analfabetas em Cruzeiro do Sul e a intenção do governo é trabalhar até o final do atual mandato para melhorar este quadro. Segundo explicou, a intenção é que se alcance um índice de no máximo 4% da população na condição de analfabeta.

A coordenadora disse que o maior desafio tem sido incentivar a população que já passou dos 40 ou 50 anos a se inscreverem numa das turmas e permanecerem até o fim. “Estamos empenhados em vencer este desafio e sempre inovando no programa, para alcançarmos nossos objetivos”, disse.

Um desafio posto

No Acre, nos últimos 15 anos foram alfabetizados em torno de 80 mil pessoas. No entanto, 13,1% da população ainda são de analfabetos. Em Cruzeiro do Sul, o analfabetismo atinge 18% da população na zona urbana e 30% na zona rural.