Após citação a ‘suruba’, Temer pode cortar Jucá de cargo no Congresso

Os recentes comentários do senador Romero Jucá, líder do governo no Congresso, sobre assuntos como a Operação Lava Jato e a proposta de restrição a foro privilegiado irritaram o presidente Michel Temer. Ao se referir sobre o projeto, o parlamentar comparou o movimento a uma “suruba selecionada”.

De acordo com análise coluna Radar On-Line, do site da revista Veja, Jucá corre risco de perder o cargo de liderança caso continue com as declarações polêmicas.

Jucá, por outro lado, defenderia que as falas são individuais, e não representam sua opinião como representante do Planalto.

O opinião de Temer, compartilhada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, é de que o parlamentar deve se comportar como líder do governo em tempo integral, mantendo postura mais discreta.