Bandidos invadem casa e matam agente penitenciário

O agente penitenciário Romario Cavalcante Alexandrino, de 28 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (22) após sofrer uma emboscada dentro da própria casa na Vila do V, em Porto Acre. O crime ocorreu por volta das 22h de terça (21) e, segundo a Associação do Sistema Penitenciário (Asspen-AC), estavam na casa o agente, a mulher dele e o cunhado, que também foi atingido pelos tiros. O agente chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O presidente da associação, José Janes, disse que cinco homens encapuzados chegaram a pé, invadiram a casa e começaram a atirar.

Um tiro atingiu o abdômen do agente, que passou por cirurgia, mas não resistiu, morrendo na madrugada desta quarta. O cunhado permanece no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O grupo teria fugido em um carro após cometer o crime.

Janes acredita que a morte é uma retaliação ao trabalho que desenvolvem dentro do sistema penitenciário. Ele citou outros ataques a agentes e diz que a família de Alexandrino está muito abalada.

O corpo está sendo velado na Igreja Quadrangular, na Vila do V, local que o agente frequentava com a família. Em nota, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) lamentou a morte de Alexandrino e diz que mobilizou policiais militares e civis para tentar elucidar o caso.

“Em nome de todos os profissionais da área de Segurança Pública, externamos o mais profundo pesar pela morte do agente público e nos solidarizamos com todos os seus familiares, colegas de profissão e amigos, pelo ato insano e covarde”, destaca a nota. Com informações G1.