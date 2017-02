PM prende dupla com drogas, mascara e arma de brinquedo

Uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 2° Batalhão prendeu no final da manhã da terça-feira, 21 de fevereiro, L.G (23) e A.H (20), no bairro Triângulo. Com a dupla foram aprendidos drogas, arma de brinquedo e produto para embalo.

Segundo informações, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão em frente a uma residência em fundada suspeita. Os militares realizaram a abordagem e encontraram em posse do abordado nove trouxinhas de cocaína.

A guarnição com a autorização do proprietário realizou uma busca no interior do imóvel, onde foi encontrado no quarto do Leandro, 17 trouxinhas e uma arma de brinquedo, parecida com uma escopeta. No quarto do Antônio foi encontrada uma máscara, provavelmente utilizada no cometimento de roubos.

Durante as buscas também foram encontrados produtos para embalo e dinheiro. Os dois foram conduzidos para Delegacia de Flagrantes (Defla), para medidas cabíveis ao caso.

Fonte: PMAC