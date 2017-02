“Morto” acorda durante funeral e vai para UTI

Um adolescente de 17 anos assustou toda a família ao acordar durante o próprio funeral. Kumar Marewad, 17 anos, de Managundi, Índia, começou a mexer os olhos e os braços enquanto estava dentro do caixão a caminho da capela funerária. Quando perceberam que ele não estava morto, a família correu para um hospital particular, e o jovem foi internado na UTI.

Segundo a família conta, Kumar foi internado após um cachorro de rua o morder. A partir daí, ele pegou uma infecção que logo se espalhou para todo o corpo. Com a piora na condição, o jovem passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Quando os médicos decidiram desligar as máquinas, teriam dito a família que o adolescente não sobreviveria.

Dessa forma, os familiares decidiram levá-lo para casa, já que não havia mais chances dele sobreviver. “Tomamos essa decisão quando os médicos disseram que mais nada poderia ser feito após desligarem os aparelhos”, contou um cunhado do jovem ao jornal Times of India. De volta ao hospital, os médicos acreditam que ele não se moveu antes porque ainda estava sob os efeitos dos sedativos e anestésicos. O jovem continua internado.

(Com informações de Times of India)