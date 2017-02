Servidores da UPA do 2º Distrito recebem capacitação em doenças tropicais

Capacitar para cada vez mais proporcionar à população um atendimento de qualidade é o objetivo de mais uma formação dirigida aos profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco.

Na manhã desta quarta-feira, 22, dezenas de profissionais da unidade iniciaram uma capacitação em doenças tropicais. Durante dois dias, serão fortalecidas as ações de vigilância epidemiológica e manejo clínico de leptospirose, atendimento antirrábico, dengue, chikungunya, zika, febre amarela e malária.

Simone Prado é gerente-geral da UPA e explica a importância da atividade. “Nós, como gerência e Núcleo de Educação Continuada da UPA, entramos em contato com a vigilância para que nossos profissionais pudessem receber a capacitação. Quem ganha com isso são os pacientes”.

Esse tipo de capacitação é uma ação rotineira do Departamento de Vigilância em Saúde com o propósito de qualificar ainda mais os profissionais. “Temos, nessa época do ano, por conta das chuvas, uma preocupação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a leptospirose, por conta da possibilidade de enchente, e a febre amarela”, afirma Albertina Costa, diretora do departamento.

Apesar de a capacitação ser destinada aos profissionais da UPA, estudantes de cursos técnicos em saúde aproveitaram a oportunidade para adquirir mais conhecimentos. “Esse tipo de capacitação é importante para nós, que estaremos em pouco tempo no mercado de trabalho, tenhamos condições de oferecer um atendimento com mais qualidade”, afirma Igor Ferreira, que concluiu o curso de técnico em enfermagem no mês de abril.