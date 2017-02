Detran deu início hoje a campanha Carnaval Seguro

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) deu início à campanha Carnaval Seguro. Na manhã desta quarta-feira, 22, quem transitou pela Avenida Ceará, nas proximidades do cruzamento com a Rua Omar Sabino, no bairro Estação Experimental, pôde receber orientações sobre a necessidade da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito durante o período festivo.

A campanha vai até o dia 28 de fevereiro, com distribuição de material informativo e abordagens nas principais vias da capital, restaurantes, estacionamentos de supermercados, rodoviária internacional de Rio Branco e outros locais de grande concentração de pessoas.

Durante a atividade, a equipe de educadores de trânsito, formada por funcionários do Detran e voluntários de organizações sociais que atuam na promoção de um trânsito mais seguro, realizam a entrega de materiais educativos, promovem diálogos e abordagens dando ênfase às consequências da associação de bebidas alcoólicas e direção e aos cuidados necessários em locais de muita circulação de pessoas.

“As ações de educação serão intensas durante o período festivo, principalmente, no entorno dos locais onde ocorrerão as festas de Carnaval. Nosso objetivo é propiciar mais segurança à população para que todos tenham uma diversão tranquila e saudável”, disse o diretor-geral do Detran Pedro Longo.

Yolanda Camolez, que já foi vítima de acidente de trânsito, diz que as abordagens são importantes para o processo de reeducação de motoristas e pedestres que ainda mantêm condutas imprudentes no trânsito. E alerta: “Não beba e saia dirigindo. Hoje a vítima pode não ser você. Mas amanhã pode ser alguém da sua família”.