Homem reage assalto e leva tiro no centro de Rio Branco

Segundo informações de testemunhas, a vítima identificada como João Morais de 56 anos, saia do Banco quando foi surpreendida por um homem armado em uma motocicleta. O autor que ainda não foi identificado, estava bem vestido.

A vítima teria resistido após o bandido anunciar o assalto, houve uma luta corporal e João foi atingido por dois disparos de arma de fogo.

De acordo com informações colhida no local, uma mochila com aproximadamente 25 mil reais foi levada pelo assaltante, que tomou rumo ignorado.

A vítima foi encaminhada pelo Samu para o Pronto Socorro de Rio Branco, a Polícia Militar faz busca na região para tentar localizar e prender o assaltante.

Selmo Melo