Gladson anuncia a visita do ministro Blairo Maggi ao Acre

O senador Gladson Cameli anunciou agora pela manhã, a vinda do ministro da Agricultura Blairo Maggi ao Acre, no dia 13 de março, para reunião com a classe empresarial rural do estado. Ao sair de audiência com o ministro, o senador acreano disse que na agenda de Maggi no Estado deve constar o anúncio de investimentos para o Estado.

Blairo Maggi chegará pela manhã em Rio Branco e fará uma visita ao governador Tião Viana. Depois, se reunirá com empresários e produtores no auditório da FIEAC, onde ouvirá propostas e projetos e anunciará as linhas de ação do ministério para apoio à produção rural este ano. Em especial, as cadeias produtivas de grãos e os projetos de melhoria da pecuária devem estar na pauta.

Ao meio dia, horário local, o ministro embarcará para Porto Velho, onde também se reunirá com empresários e produtores.