Acre tem previsão de chuva acima da média para os próximos dias

A Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA) promoveu nesta quinta-feira, 23, uma reunião de avaliação da cheia dos rios no Acre, na sala de reunião da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), onde apresentou a previsão climática para os próximos dias.

Segundo análise dos sistemas de monitoramento climático, a expectativa para os próximos sete dias é de chuva, com acumulados acima de 150 milímetros, na região do Vale do Juruá e precipitações acima de 100 milímetros no Vale do Acre e Purus.

Participaram do encontro representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), além de pesquisadores do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), Serviço Geológico do Brasil e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

“Estamos bem atentos a essa situação de encharcamento da bacia do Rio Acre, todo o solo está saturado, havendo a possibilidade de elevação do nível do rio rapidamente, mesmo que sejam chuvas pouco significativas. Então, achamos por bem trazer as instituições da esfera nacional para discutirmos os possíveis cenários”, salientou a diretora técnica do IMC, Vera Reis.

Segundo Vera, os estudos são repassados aos órgãos de defesa e prefeituras, para que possam executar os trabalhos de prevenção de desastres naturais e prestar auxilio as possíveis vítimas.

O meteorologista do Sipam, Luiz Alves, ressaltou que o acumulado de chuva se dá em decorrência de um sistema de baixa pressão, presente no Sul da Amazônia, que chegou ao Acre. “Ele que potencializa a instabilidade climática aqui no estado e possibilita o grande volume de chuvas, especialmente nesta semana”, alertou o pesquisador.