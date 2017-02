Saúde vai distribuir um milhão de preservativos

O Carnaval está chegando, e enquanto os foliões se preparam para aproveitar a maior festa popular do Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) também está em contagem regressiva.

A preparação, nesse caso, é para que todo mundo aproveite a folia com segurança no que diz respeito à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

E preservativo não vai faltar. A secretaria, por meio da coordenação de IST/Aids e hepatites virais, está enviando aos 21 municípios do interior cerca de um milhão de preservativos, sendo 800 mil masculinos e 200 mil femininos.

“Hoje, o trabalho de distribuição dos preservativos é municipalizado. Então, nós estamos atendendo as demandas que recebemos dos municípios, e nosso objetivo é fazer um trabalho que na saúde é extremamente importante: a prevenção”, destaca Nelson Guedes, coordenador do programa de IST/Aids da Sesacre.

Além dos preservativos distribuídos durante a festa de Carnaval pelas equipes das prefeituras, a Sesacre também disponibiliza material informativo. Há ainda os testes rápidos, que já fazem parte do atendimento referente às infecções sexualmente transmissíveis.

“Quanto aos testes rápidos, podemos dizer que temos cobertura em 100% dos nossos municípios. Os materiais educativos são importantes, para que as pessoas tenham informação e saibam se prevenir. Vale lembrar que, além das infecções sexualmente transmissíveis, o preservativo também previne as hepatites, um problema de saúde sério no estado”, explica Guedes.