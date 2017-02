Baile no Centro do Idoso abre Carnaval 2017 em Rio Branco

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, abriu o primeiro evento oficial do carnaval 2017, realizado nesta quinta-feira, 23, no Centro de Convivência do Idoso, no Calafate, recém-inaugurado pelo prefeito Marcus Alexandre.

Decoração, máscaras e muita alegria marcaram a festa carnavalesca animada ao som de marchinhas de carnaval – remetendo o público às antigas festas realizadas na cidade. A vice-prefeita Socorro Neri avalia que o carnaval que será realizado nos bairros, com apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, deverá ocorrer no mesmo ambiente de alegria e paz do realizado no Centro do Idoso. “Esperamos que esse clima de tranquilidade marque toda a festa carnavalesca da cidade”.

Além de idosos do Calafate, outros grupos, também participaram da festa. Com 76 anos, Dona Geralda se deslocou do bairro Valdemar Maciel para o Calafate e dançou, segundo ela, lembrando de uma marchinha que ouvia quando tinha 15 anos de idade. Seu Edilson Ribeiro, um dos mais animados do baile, ressalta que “as músicas atuais são boas e animadas, mas nada se compara as marchinhas antigas. Por isso, esse carnaval está bom demais”.

A secretária Dôra Araújo, cita que os idosos, “que tanto contribuíram para a formação da cidade, com certeza merecem esse momento de alegria que é proporcionado a eles. O prefeito Marcus Alexandre está de parabéns pela inauguração desse Centro, onde recebemos diariamente os idosos com várias atividades”, explica Dora, lembrando que as máscaras utilizadas pelos idosos foram confeccionadas por eles mesmos durante a semana como parte das atividades artísticas e lúdicas.

Atividades

O Centro do Idoso funciona de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h, atendendo não somente os grupos do Calafate como também de toda a cidade de Rio Branco. Nos finais de semana está à disposição da comunidade para palestras, encontros e outros eventos.

Às quintas-feiras pela manhã é realizado no Centro o Forro do Senadinho. Também acontecem sessões de cinema todo dia pela manhã e tarde.

No Centro de Convivência da Pessoa Idosa, há salas para cursos profissionalizantes, para prática de yoga, atividades físicas, recreativas, esportivas, culturais, lúdicas e laborais, banheiros masculino e feminino adaptados às normas técnicas para uso da pessoa idosa, depósito e escritório administrativo. O projeto seguiu as normas técnicas e orientações de especialistas para acessibilidade e ergonomia visando atender adequadamente os idosos.