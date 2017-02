Estudantes comemoram e elogiam prefeito por manter passagem de ônibus em R$ 1

Mais de 70 mil estudantes da capital vão continuar a pagar R$ 1,00 de transporte para ir ás aulas. Rio Branco é a única capital da região Norte e uma das únicas do país a conceder esse benefício para os alunos, que já dura cinco anos.

É mais um compromisso cumprido do prefeito Marcus Alexandre, que ofereceu subsídio para a manutenção desse valor, beneficiando a classe estudantil e assegurando melhores condições de acesso á educação na capital. Esta semana, o prefeito assinou a Lei aprovada na Câmara de Vereadores que homologou a proposta que ele fez e foi vitoriosa no Conselho Tarifário em manter congelado preço da passagem para os estudantes.

Graças à proposta da prefeitura, apesar do Conselho Tarifário autorizar o reajuste de R$ 1,00 para R$ 1,90, o preço vai permanecer inalterado porque o município vai subsidiar R$ 0,90 toda vez que um estudante embarcar em um dos ônibus do sistema municipal de transporte urbano.

¨Somos a única classe que conseguiu manter o valor atual da tarifa. No ponto de vista geral, nós estudantes comemoramos. Foi uma bola dentro do prefeito em manter essa tarifa para nós estudantes. Com certeza foi melhor para gente que não ocorresse esse reajuste. O prefeito entendeu a necessidade dos estudantes¨, comemorou Richard Brilhante, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre.

A opinião do líder estudantil é compartilhada por milhares de estudantes. Quando foi iniciado o processo de análise da planilha de reajuste apresentada pelo Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, os alunos ficaram apreensivos, mas viram o direito garantido graças ao compromisso assumido pelo prefeito Marcus Alexandre, que fez todos os esforços para que se mantivesse o benefício.

¨Eu, durante a semana, preciso ir pelos menos duas vezes na biblioteca para fazer trabalhos e pesquisas. Se o preço da passagem tivesse subido, não sei se meus pais iriam ter condições de continuar bancado esse meu deslocamento. Mas com a manutenção do preço, vou continuar estudando tranquila¨, observou Karen Faustino Rivas, de 17 anos, aluna do Colégio Acreano.

O presidente da União Municipal Secundarista dos Estudantes de Rio Branco, UMES-RB, Caio Ribeiro, comunga da mesma opinião dos seus colegas. Para ele, apesar da luta do Movimento defender o congelamento da tarifa par todos os usuários, a manutenção do preço para o estudante foi uma conquista.

¨O congelamento é um passo. A prioridade é fazer um debate da melhoria da qualidade de vida do estudante¨, defende o líder estudantil.