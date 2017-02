Fecomércio/AC aponta que 84% da população rio-branquense acredita que irão aumentar os gastos com a festa carnavalesca

Mesmo com a situação de crise imposta ao mercado nacional de consumo, 41% dos acreanos ainda se mostram animados para gastos no período do carnaval 2017. É o que aponta pesquisa realizada pela Fecomércio através do Instituto de Pesquisas do Acre – Ifepac. O levantamento foi feito com 325 consumidores no período de 20 a 22 de fevereiro.

O levantamento mostra que 56% não descartam os gastos do período carnavalesco, porém, em condições limitadas, em função de dívidas já existentes. 50% dos consumidores estarão com os gastos limitados para o carnaval, em virtude da crise econômica. Somados a esses 50%, também 48% debitam a limitação de gastos ao desemprego crescente na economia, o que invariavelmente diminui o dinheiro em circulação na cidade.

Para 67% da população pesquisada justificam que a situação financeira das famílias de Rio Branco não permitem gastos adicionais para consumo no carnaval. Outros 27% dos consumidores pesquisados irão permanecer em casa durante os dias de folia.

A pesquisa mostra ainda que 87% vão procurar festas de acesso público, sejam no perímetro urbano central da cidade ou nos bairros.

Para a população que admite redução de gastos no período do carnaval, 82% espera economia de até 200 reais. Dessa população 36% deve economizar entre 50 a 100 reais. Outros 84% esperam gastos aumentados em até 200 reais, já 49% apostam em aumento entre 50 a 100 reais.

A pesquisa demonstra ainda que aproximadamente 52% da população consumidora de Rio Branco devem efetuar o pagamento de seus gastos à vista, utilizando dinheiro em espécie para fazer os pagamentos. O uso do cartão de crédito vai ser utilizado por 16% dos consumidores. Outros 15% da população irão utilizar o cartão de débito para pagamento de gastos no período. Já 18% dos consumidores vão preferir o sistema de pagamento em parcelas, sendo 16% sem juros e 2% com juros.