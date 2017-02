Empregadores podem emitir Comprovante de Renda pelo eSocial

A página do eSocial liberou uma nova funcionalidade para os empregadores domésticos. Agora, é possível gerar o Comprovante de Rendimentos automaticamente pelo sistema. Este documento deve ser emitido pelos empregadores que fizeram retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) do seu empregado doméstico no ano de 2016.

O comprovante deverá ser impresso, assinado e entregue ao trabalhador. A funcionalidade está disponível no menu Folha/Recebimentos e Pagamentos e, em seguida, em Informe de Rendimentos.

Os empregados usarão o Comprovante de Rendimentos para preenchimento da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda quando estiverem obrigados a fazer a declaração ou quando tiverem direito à restituição do imposto.

Além de emitir o Comprovante de Rendimentos, o empregador deverá informar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), por meio do programa disponibilizado na página da Receita Federal.