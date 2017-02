Acre entra em estado de alerta com previsão de chuvas nos próximos sete dias

A semana do Carnaval vai ser de muita chuva no Acre de acordo com informações da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais.

A expectativa para os próximos sete dias é de chuva, com acumulados acima de 150 milímetros na região do Vale do Juruá e precipitações acima de 100 milímetros no Vale do Acre e Purus.

Essa previsão deixa o Estado em Alerta para o encharcamento da Bacia do Rio Acre. De acordo com o Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, todo o solo está saturado, havendo a possibilidade de elevação do nível do rio rapidamente, mesmo que sejam chuvas pouco significativas.

Em Tarauacá, a 409 quilômetros da capital, o rio transbordou alagando centenas de casas.

Na capital Rio Branco, o nível do rio continua a subir, mas ainda está longe da cota de transbordamento, segundo o major Velásques, da comunicação do Corpo de Bombeiros.

“Em Rio Branco a gente teve uma subida, uma elevação do nível de 1,12 metros, mais ou menos, e a cota hoje está em 12,40 m. A nossa cota de alerta é de 13,50 metros, então a gente está bem distante ainda da cota de alerta. A cota de transbordamento é de 14 metros”, disse o oficial.

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o acumulado de chuva é resultado de um sistema de baixa pressão, presente no sul da Amazônia, que chegou ao Acre.

Já no Pará, além de muita chuva, o folião também vai curtir maré alta, no Carnaval. Na Ilha do Marajó, na região metropolitana de Belém, no nordeste e litoral do Pará, onde estão os principais balneários do estado, o céu terá predomínio de sol, entre nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva leve.

À tarde e a noite estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas, de curta duração, principalmente entre domingo (26) e segunda-feira (27).

Em Belém, as marés poderão atingir até 3 metros de altura, entre o domingo e a terça-feira (28). As áreas mais baixas da cidade, como o mercado do Ver-o-Peso e o Canal da Doca poderão sofrer com alagamentos. Com informações EBC.