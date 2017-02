Hospital das Clínicas abre 3 vagas para residência médica no Acre

O Hospital das Clínicas do Acre abriu inscrições em concurso público para preenchimento de duas vagas remanescentes no programa de residência em medicina intensiva pediátrica e uma para neonatologia. O edital com as regras da seleção foi publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Podem participar do processo os candidatos que tiverem concluído – ou estão concluindo – a especialidade de pediatria até a próxima terça (28). As inscrições ocorrem até a sexta (24), devendo ser efetuadas no próprio hospital, na Comissão de Residência Médica (Coreme), no período de 8h às 12h e das 14h às 17h.

O certame se dá em duas fases – uma de prova escrita sobre conhecimentos médicos com um total de 50 questões e a outra de análise curricular, que corresponde a 10% da nota final. A prova será aplicada no dia 3 de março, às 8h, no auditório do Hospital das Clínicas.

Ainda no dia 3 de março, o Coreme deve divulgar o gabarito das provas. A publicação do resultado está marcada para o dia 8 de março. Os candidatos terão acesso ao resultado final do concurso somente no dia 13 do mesmo mês. As matrículas nos programas ocorrem entre 14 e 17 do próximo mês. Com informações G1.