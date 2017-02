Justiça determina melhorias em escola pública de Rio Branco

O Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela postulado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) determinando que o Estado do Acre realize reparos na estrutura e consertos ou substituição de alguns equipamentos da Escola Estadual Elias Mansour Simão Filho, localizada no Bairro Taquari.

O Governo do Acre está obrigado a realizar reparos na estrutura do telhado da escola, cozinha e depósito de alimentos no prazo de 45 dias; e conserto e/ou substituição dos ventiladores que encontram-se com defeito, quadro branco, substituição das lâmpadas de emergência e recarga dos extintores de incêndio, no mesmo prazo.

O juiz de Direito Romário Divino, titular da unidade judiciária e responsável por deferir a liminar, ressaltou que “(…) o direito à educação é prerrogativa conferida pela Constituição às crianças e adolescentes, e este, por sua vez, compreende não só o ensino em si, mas também instalações dignas, transporte adequado, alimentação e demais medidas que venham a proporcionar um ambiente minimamente digno e sadio ao aprendizado”.