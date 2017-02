Tiroteio no bairro Defesa Civil deixa dois feridos e um morto

Segundo informações da polícia, três homens estavam em uma casa localizada no Beco da Independência, bairro Defesa Civil, na noite dessa sexta-feira, 24, quando dois homens chegaram atirando.

As vitimas correram e os acusados entraram na casa ainda atirando e acertaram os três, uma das vítimas conhecido como João Vitor, teria tentado escapar pela porta de trás mais levou um tiro no peito e morreu no local.

Os outros dois foram socorridos pelo Samu e levados para o Pronto Socorro de Rio Branco. No local ninguém quiz passar mais informações para a polícia sobre o que teria acontecido, os acusados fugiram do local e ninguém foi preso.

Selmo Melo