Turismo divulga em hotéis campanha de combate à exploração de crianças

A Secretaria de Estado de Turismo e Lazer (Setul) promoveu nesta sexta-feira, 24, o lançamento da campanha de combate à exploração de crianças e adolescentes. O evento foi realizado no Hotel Vila Rio Branco, estabelecimento que também recebeu o selo de atenção ao tema.

A ação, em parceria com o Ministério do Turismo e Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, visa sensibilizar os prestadores de serviços turísticos e a sociedade em geral para se envolverem com a causa e denunciarem qualquer caso de abuso ou de exploração de crianças e adolescentes por meio do Disque 100.

De acordo com a gestora da Setul, Rachel Moreira, essa campanha é permanente e, em algumas épocas do ano, intensificada: “É importante que as pessoas que atendem os turistas estejam mais atentas, com o olhar mais sensível para perceber uma questão que envolve a sociedade e que é nosso dever impedir”.

Ela ressalta, ainda, que ao longo da semana equipes passaram em todo o trade turístico, composto por hotéis, bares e restaurantes, informando e esclarecendo que os estabelecimentos têm que coibir a prática. “A lei federal exige que as frases destacando que exploração sexual é crime estejam visíveis e que os funcionários devem denunciar caso identifiquem algum caso”, diz.

A proprietária do hotel, Fabiana Frota, afirma que o local conta com regras para inibir esse crime: “É de praxe exigirmos a documentação de todas as pessoas que estão adentrando o hotel, inclusive crianças. Todos os nossos funcionários são treinados para ter um olhar mais sensível quanto a isso e, caso algum dia identificarmos, tomaremos as providências cabíveis”.