Boletim da Defesa Civil de Rio Branco – 25/02/2017

O Rio Acre atingiu a marca de 13,05 metros na medição de 9h em Rio Branco. A Coordenação da Defesa Civil da capital alerta para a previsão de chuvas durante o carnaval, o que pode influenciar na subida do manancial. Seguindo o que orienta o Plano de Contingência, a Prefeitura de Rio Branco já iniciou ações preventivas para o caso de necessidade de retirada de famílias dos bairros. O Parque de Exposições está sendo preparado e 100 box já foram construídos.

A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50m e a cota de transbordamento é de 14m. A Defesa Civil segue com o monitoramento do nível do Rio a cada três horas.

Medições de hoje

6h – 13,04m

9h – 13,05m