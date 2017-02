Peixes da Amazônia está certificada para exportar para os Estados Unidos

Mais uma grande conquista para a indústria acreana: o Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia está oficialmente certificado para exportar o pescado do Acre para os Estados Unidos da América (EUA). A autorização foi emitida na sexta-feira, 24.

O secretário de Indústria e Comércio do Acre, Sibá Machado, disse que as negociações com o mercado americano se iniciaram ainda no ano passado, tendo forte intervenção do governo. Com a ida do governador Tião Viana aos Estados Unidos em janeiro deste ano, foi possível avançar nas negociações e dar celeridade à emissão da certificação.

“O Serviço de Inspeção Federal (SIF) autoriza a exportação da Peixes, mas cada país tem regra própria, por isso estamos contactando outros países para ofertar o nosso produto. Foram feitos vários testes rigorosos até se chegar a essa certificação. Com esse resultado, a peixes está apta a vender pescado para os EUA”, contou o gestor.

Presente nas principais redes de supermercado e restaurantes do Brasil, o pescado produzido e processado no Acre avança consolidando mercados nos grandes centros e também fora do país. Só para o Peru, por exemplo, a empresa já exporta cerca de 20 toneladas de pescado a cada dez dias.

“Conseguir a certificação em outros mercados, como os Estados Unidos, que é altamente exigente e tem um consumidor estratégico, é um passo e tanto para o Acre. Esse certificado só foi conquistado graças ao atendimento de um conjunto de exigências do ponto de vista sanitário e de qualidade dos nossos produtos. Em breve nossa carteira de clientes nos EUA estará consolidada”, afirmou Inácio Moreira, diretor da Agência de Negócios do Acre (Anac).

Política de expansão de mercado

A Peixes da Amazônia avança numa política de expansão no mercado nacional e internacional com firmeza e celeridade. Com produtos de alto valor agregado, conquistou grandes mercados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A expansão segue com prospecção para as vendas internacionais, como é o caso da China, que está etapa de negociação avançada.

Um cliente bastante estratégico da indústria nesse aspecto, é a LSG Sky Chefs, empresa multinacional e uma das maiores fornecedoras de refeições para diversas empresas aéreas que fazem rotas nacionais e internacionais.

“Esse é um espaço de degustação estratégico que pauta os restaurantes de outros países, quando os clientes degustam nosso pirarucu e o pintado e propagam a qualidade do nosso produto”, destacou Moreira.

Em pleno funcionamento, a Peixes da Amazônia tem estrutura e capacidade para alcançar a cifra de até 20 mil toneladas de peixe processados por ano, o que pode resultar num faturamento anual de até R$ 270 milhões. Atualmente, funciona utilizando cerca de 20% de sua capacidade com perspectivas de avanços e progressões nos próximos meses.