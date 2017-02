Em Acrelândia macacos são achados mortos com suspeita de febre amarela

A Vigilância Epidemiológica do Estado foi acionada, na última terça-feira (21), após dois macacos serem achados mortos com suspeita de febre amarela na zona rural de Acrelândia.

Os macacos mortos chegaram a ser enviados a Rio Branco para retirada de amostras, porém, por estarem deteriorados, as coletas não foram feitas.

A gerente da vigilância, explica que uma equipe se deslocou ao município para averiguar a situação, quando a Secretaria Municipal de Saúde foi orientada para fazer o resgate e envio dos animais para que fosse retirado tecidos ou sangue.

No entanto, conforme a gestora, os bichos haviam morrido há vários dias e, para amostras confiáveis, o protocolo define que a coleta seja feita entre seis e oito horas após o óbito.

Diante da suspeita, a gerente afirma que a Saúde Estadual deve trabalhar na “linha preventiva”, com orientações aos moradores para atualização das vacinas se houver necessidade.

O Acre não registra nenhum caso de febre amarela há quase 75 anos, segundo a gerência de Imunização da Secretaria de Saúde (Sesacre). O último caso registrado no estado foi em 1942 no município de Sena Madureira. A cobertura vacinal é de 68% entre os anos 2000 a 2009. As análises são feitas a cada década e, por isso, a atualização deve ser divulgada em 2019. Com informações G1.