Bombeiros reforça patrulhamento durante o Carnaval

Para garantir a segurança dos foliões e um Carnaval tranquilo, o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) põe seu bloco nas ruas visando à prevenção de ocorrências.

Equipes estarão distribuídas em 16 locais de Rio Branco durante a quina carnavalesca. Serão empregados 50 militares Bombeiros por noite, 10 viaturas e dois barcos, que irão monitorar a região da Gameleira.

Outro ponto que terá atenção especial são os balneários: “Neste período carnavalesco, os incidentes que consideramos rotineiros têm um aumento, seja em acidentes de trânsito ou em afogamentos, pois, com o uso excessivo do álcool, as pessoas buscam igarapés e rios para se banharem e acabam se afogando”, explicou o comandante-geral do CBMAC, Roney Cunha.

O Corpo de Bombeiros alerta que, caso o folião observe alguma irregularidade, ligue para o telefone de emergência 193 ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192. A ligação é gratuita.

Dicas de segurança dos bombeiros: