Rio Acre, em Rio Branco, apresenta sinais de vazante

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, apresentou sinais de vazante. a cota registrada no domingo 26, foi de 13,03 metros. A medição realizada pela Defesa Civil Municipal apontou uma redução de três centímetros no nível das águas. Na capital a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento (quando as primeiras famílias são afetadas) de 14 metros.

O plano de contingência da prefeitura e do governo do Estado para controle de enchentes da capital entrou em ação na última sexta-feira, 24, com a construção de 100 boxes de maneira preventiva no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco devido as fortes chuvas prevista para o período de Carnaval.