Trânsito no Carnaval exige atenção redobrada

O Carnaval em Rio Branco leva milhares de pessoas às ruas, já que em pelo menos 17 bairros da capital estão festa. O momento é de risos e folia, mas também pode ser de sérios riscos para pedestres e condutores.

Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) oferece algumas dicas para que a alegria comum no Carnaval não se torne tristeza por conta de acidentes de trânsito.

Em áreas com muito movimento de pessoas é necessário redobrar a atenção. É importante lembrar que dar preferência aos pedestres é uma forma de respeito e de contribuir para evitar a ocorrência acidentes.

“Infelizmente, a imprudência dos condutores e o comportamento irresponsável de alguns pedestres podem acabar em atropelamentos. O álcool só pode ser fatal aos motoristas, mas o pedestre também deve evitar exageros”, enfatiza a coordenadora de educação do Detran, Geny Polanco.

Para os motoristas, as principais dicas são nunca associar bebida alcoólica e direção, não exceder a velocidade permitida na via, jamais utilizar telefone quando estiver dirigindo, já que isso aumenta em quatro vezes as chances de acidentes, e guardar distância segura dos demais veículos.

Outra orientação importante é ser gentil no trânsito e jamais entrar em discussão com outros condutores ou pedestres, além de manter a calma e paciência em locais de interdição.

“Condutores e pedestre devem estar atentos a bloqueios de vias e desvios, principalmente na região central da cidade, já que teremos festa na Gameleira e no Mercado Velho”, enfatiza o coordenador de fiscalização de trânsito do Detran, Jones Costa.

Os bairros contemplados são: José Augusto, Vila Ivonete, Vila Nova, Tancredo Neves, Apolônio Sales, Estrada do Quixadá, Cadeia Velha, Base, Cidade do Povo, Albert Sampaio, Transacreana, Aeroporto Velho, Conjunto Esperança, Jorge Kalume, Tucumã, Conjunto Universitário e Eldorado.