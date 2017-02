Mulher engravida de gêmeos 6 semanas após parir

Eliza Curby, 27 anos, de Sydney, Austrália, estava tentando se acostumar com a rotina de ser mãe da primeira filha. Trocar fraldas, dar de mamar e cuidar de um ser durante 24 horas era tudo novidade para ela. No entanto, a vida de Eliza sofreu uma reviravolta quando descobriu que estava grávida novamente e, dessa vez, de gêmeos. Tudo isso seis semanas após dar a luz.

“Eu sabia que tinha ficado grávida de novo porque levantei, certa vez, como se tivessem me batido com taco de baseball na cabeça. Fiz quatro testes de gravidez até que um deu positivo”, disse Eliza ao Daily Mail. Para tirar a prova, decidiram procurar um médico. No consultório, outra notícia “assustadora”, eram gêmeos. “Quando olhei para meu marido, ele estava branco”, contou.

A jovem esperou mais um tempo antes de contar a novidade para família. Assim que a barriga voltou a crescer, ela deu a notícia. “Quando falei para o meu pai que tinha uma grande notícia, ele pensou que a gente ia se casar. Depois, disse que a gente estava indo para o round dois, dessa vez com gêmeos. A cara dele foi de horror”, lembra.

A primeira filha de Eliza nasceu em janeiro de 2016. Já os gêmeos vieram em dezembro do mesmo. “Tive que começar tudo de novo. Mas, dessa vez, ao triplo: três berços, três cadeirinhas, três tudo”, contou. A mãe conta toda a sua saga em um blog que vale a pena conferir.

(Com informações de Daily Mail)