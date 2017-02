Prefeitura de Cruzeiro do Sul repassará sistema de abastecimento de água para o Depasa

O prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado do secretário municipal de Obras Joel Queiroz, recebeu em seu gabinete, na manhã desta sexta-feira (24), o diretor-presidente do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa), Edvaldo Magalhães, o coordenador regional José Maria, e o gerente do órgão em Cruzeiro do Sul Gelmires Lima.

A equipe debateu na reunião sobre os sistemas de abastecimento do município que serão repassados para a administração do estado, além das parcerias que podem ser firmadas entre as instituições em prol da população.

O diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, ressaltou que o repasse dos sistemas administrados atualmente pela prefeitura de Cruzeiro do Sul serão realizados gradualmente para o estado.

“Nós estamos estabelecendo um calendário para resolver um problema antigo que são dois sistemas de abastecimento na mesma cidade. Nós objetivamente estabelecemos uma agenda, que começa dia 06 de março, onde vamos assumir todo abastecimento de água da área urbana em um período que vai até o mês de novembro, e vamos interligar esse sistema. Com os investimentos que estamos fazendo agora, e com os investimentos previstos pela prefeitura, o que queremos é garantir o abastecimento para toda cidade de Cruzeiro do Sul. É fundamental que os entes estejam conversando, juntar forças para enfrentar este momento de crise que se expande para os estados e municípios, se cada um fizer uma parte melhora para comunidade”, relatou Magalhães.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, as parcerias com as instituições são necessárias para ajudar no desenvolvimento da cidade. Segundo ele, além de assumir o abastecimento do município, nos próximos meses o Depasa ajudará a prefeitura a elaborar o plano de saneamento e o plano de esgotamento municipal.

“É uma parceria em que o estado recebe essas estruturas e recebe algumas despesas. Tivemos uma conversa muito proveitosa, e agradecemos ao diretor do Depasa Edvaldo Magalhães por estar aberto a esse diálogo e a essa parceria. Todo sistema de abastecimento é de responsabilidade do estado, mas o município deu uma agilidade naquele momento que a população precisava, nas gestões anteriores. Nós buscamos economia, e agora repassando os que eram nossos, vamos economizar na energia e manutenção, e tudo isso vai ser investido em outras áreas como recapeamento da cidade, saúde, educação, agricultura, e estamos querendo a cada dia economizar em um canto para investir em outros”, finalizou o prefeito.

Assessoria