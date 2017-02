Homem e furado no centro da cidade durante assalto

A vítima Maguiliel de Moura Correia de 29 anos, foi furado nas costa na noite desse domingo, 26, no centro da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ele estaria com sua esposa passeando nas proximidades do Mercado Velho, quando um homem armado com uma faca teria chagado e anunciado o assalto.

O bandido pediu o celular da vítima, mas mesmo tendo entregando o seu telefone, o assaltante desferiu uma facada.

O bandido fugiu levando o telefone, uma ambulância do Samu foi acionada fez os primeiros socorros no local e depois levou a vitima para o Pronto Socorro, onde ele não corre risco de morte.

Selmo Melo