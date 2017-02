André Maia fala para 2 mil pessoas do empenho na realização do Quinari Folia

A segunda noite de carnaval mesmo com muita chuva conseguiu reunir mais de 2 mil pessoas no Quinari Folia. O prefeito André Maia (PSD) que organizou um camarote juntamente com os empresários para receber as autoridades usou da palavra no palco juntamente com o senador Sérgio Petecão (PSD) e destacou os esforços realizados para resgatar a festa depois de seis anos.

A festa que começou por volta das 21hs por conta da chuva que foi até a madrugada contou com um público animado que de baixo de muita água não deixou de curtir a folia.

O prefeito André Maia que junto com os empresários organizou um camarote para receber os amigos e autoridades ficou na segunda noite até o filho da festa.

“Esta segunda noite fiquei até o final da festa para poder ajudar a equipe em algo que fosse preciso. Todos estão de parabéns pela dedicação e só tenho a agradecer os parceiros por acreditar na realização do evento”, isso Maia.

O senador Sérgio Petecão (PSD) também curtiu o carnaval do Quinari acompanhado de sua esposa a suplente de deputada federal, Marfisa Galvão (PSD). A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) uma das principais pessoas que incentivou a realização do carnaval se fez presente na segunda noite de folia e só deixou a festa no final.

A terceira noite promete e vai contar com a presença das realezas do carnaval. As principais atrações desta noite são Sandra Melo e banda Pixain, além de outros grupos de sucesso da região norte.

A festa nesta terceira noite começa a partir das 20hs e a espectaiva e que chegue a prestigiar o evento mais de 3 mil pessoas.