Receita muda programa da declaração do Imposto de Renda

Na próxima quinta-feira (2), começa o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda deste ano.

De acordo com a Receita Federal, o prazo de envio vai das 8h do dia 2 de março até as 23h59 do dia 28 de abril.

Se antes era necessário a instalação de dois programas para declarar o IR, agora, os contribuintes deverão baixar apenas um programa eletrônico para prestar contas ao fisco. O novo sistema permitirá que o contribuinte preencha a declaração e envie o documento à Receita.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o programa gerador da declaração, o PGD IRPF/2017, pode ser baixado na página da Receita (www.receita.fazenda.gov.br).

Quem tiver o programa do ano passado não precisará instalar o novo, já que o sistema irá atualizar automaticamente. No entanto, caso a atualização não aconteceça, o usuário poderá fazê-lo acessando “Verificar atualizações”, no campo “Ferramentas”.

A multa para quem perder o prazo ou deixar de fazer a declaração é de, no mínimo, R$ 164,74 ou, no máximo, 20% do imposto devido.

Espera-se que 28,3 milhões de declarações sejam feitas dentro do prazo legal.