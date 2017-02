Famílias festejam programação de domingo de Carnaval em Rio Branco

Por meio da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, apoia a realização do Carnaval nos bairros da capital. A festa popular acontece simultaneamente em 17 bairros, no Novo Mercado Velho e na Gameleira.

Depois de uma manhã chuvosa e de clima ameno, o sol brilhou no meio da tarde, brindando os foliões que aos poucos desfilaram alegria em 17 comunidades de Rio Branco. Quem abriu a programação deste domingo de Carnaval foi o “Bloco Vai Quem Quer”, um dos mais tradicionais do Carnaval Acreano, conhecido por seus foliões desfilarem com roupas femininas, e comporem o Bloco dos Sujos, que desfila no Tucumã, e comemora seus 25 anos de avenida.

Quem chegou cedo para aproveitar a festa foi o casal Diego Melo e Charlene Oliveira, casados há 08 anos. No tom do Bloco dos Sujos o casal levou a filha Esther, 02 anos, para pular o seu segundo carnaval. “Sou morador do bairro e há 25 anos participo do bloco. Eu era pequeno e aqui sempre foi festa de paz. O prefeito Marcus Alexandre está de parabéns pela iniciativa de apoiar os carnavais nos bairros, onde a família e a comunidade, todos nós brincamos na paz”, conta Diego.

2ª noite no Mercado Velho

Muito confete, cores e sorrisos alegram o início da noite. Foi o som do Bloco Urubu Cheiroso, regado de músicas infantis e marchinhas que embalou a noite de domingo de crianças, pais, tios e avós que se dirigiram até o Novo Mercado Velho, lugar onde muitas famílias se reúnem para brincar a festa carnavalesca.



Sérgio de Carvalho, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, ressaltou a diversidade da programação do Carnaval 2017 que na primeira noite levou folclore aos foliões. “O Mercado Velho se tornou palco do carnaval tradicional, do carnaval da família, do carnaval das crianças. Hoje, temos o Baile Infantil com o Bloco Urubu Cheiroso, com mais de trinta anos de tradição, que há alguns anos voltou à ativa com força total e só alegria”, conta.

Quem chegava no Mercado encontrava a animada Catarina que com apenas 1 ano e 5 meses, saltitava acompanhada da mãe Mayara Vaz, da avó e da tia que há 12 anos residem na capital. Segundo Mayara, a banda animou as crianças com músicas conhecidas e a presença da Polícia Militar deixou o ambiente mais seguro. “Catarina adora dançar, então, resolvemos trazer ela porque é uma diversão mais voltada às crianças. A gente fica tranquila de ver tantas crianças, aqui é um ambiente seguro, nos sentimos tranquilas”.

Já a pequena Ana Esther, 07 meses, curtiu a festa no colo da mamãe Ana Caroline e se encantava com os sons e cores do carnaval. A família de Caroline e Bruno formaram um grupo com 7 pessoas, dentre as quais, a Ana Maria de 5 anos que timidamente pousou para foto com o Pequeno Príncipe, um dos personagens que transitavam no Mercado fazendo a alegria da criançada. “É bom poder ter um lugar com festa sadia, onde todos podemos trazer as crianças. Vimos aqui um lugar organizado, com boa segurança. Chegamos cedo e viemos para curtir com toda a família”, conta Bruno Israel, 21 anos.

O Bloco Urubu Cheiroso, também colocou o trio na rua e levou centenas de foliões a seguirem o circuito no entorno do Mercado, passando pela ponte Metálica e retornando pela ponte Coronel Sebastião Dantas.

No meio do circuito uma família bonita acenava para o trio, o mais animado era o pequeno Rafael, 03 anos, que fantasiado de Capitão América levou os papais Marcos da Silva e Deyse Almada “Está tudo tão bem organizado. Não tivemos problemas nenhum, os meninos brincaram tranquilos. Antes a gente vinha sós e agora, com ele, temos mais responsabilidades. A festa está bonita e organizada. Estão de parabéns desde a questão de segurança à atenção com a praça de alimentação, o atendimento é bem legal”, avalia Deise.

Economia Solidária

Para festejar é preciso estar bem alimentado e os foliões encontram o que era preciso para renovar as forças nas praças de alimentação dos locais que recebem a festividade. A economia solidária, por meio da parceria entre a Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária (COMTES), a cooperativa de vendedores de alimentos e bebidas de Rio Branco e a Economia Popular Independe de Rio Branco, está presente em todos os carnavais, fomentando a economia solidária.

“Essas primeiras três noites de carnaval foram muito positivas, a população tem lotado os espaços. A economia popular independente encontra no apoio da prefeitura e do governo do estado o apoio que precisa, é essa boa parceria que permite que a montemos a estrutura da praça de alimentação para receber o público”, conta Tião Brasil, coordenador da cooperativa de vendedores de alimentos e bebidas de Rio Branco.

Além dos bairros, a COMTES também mantém, no período do carnaval, feirinhas da economia solidária no Novo Mercado Velho e na Praça Plácido de Castro, em frente ao quartel da Polícia Militar. Na Praça, a atuação acontece em parceria com a Feira de Holambra, até o dia 5 de março, sempre das 9h da manhã até às 21 horas.