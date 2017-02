Governo e prefeitura firmam parceria nas áreas de tecnologia e informação

Com objetivo de firmar parcerias, a secretária de Ciência e Tecnologia, Renata Souza, juntamente com sua equipe de Modernização Administrativa, reuniu-se com o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e com o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão, Mafran Almeida.

Uma das pautas discutidas foi a implantação da fibra óptica, a qual será instalada pelo município no Segundo Distrito de Rio Branco, mais especificamente na Via Chico Mendes.

A ideia é de que, aproveitando o trabalho, o Estado implemente o cabo até a Cidade do Povo, levando aos moradores do empreendimento habitacional melhor acesso à internet. “Nós já temos recurso para que a fibra seja instalada, e como a prefeitura já tem esse projeto, decidimos procurá-los para fechar essa parceria e otimizar o orçamento”, afirma Renata.

Além disso, outros assuntos também foram discutidos, como o estímulo aos jovens nas áreas de inovação, startups e hackathons, utilizando os telecentros para a difusão digital.

Na oportunidade, Marcus Alexadre aproveitou para ressaltar a importância dessas ações em conjunto com o governo: “Nosso trabalho é espelhado no que vocês fazem. Estamos abertos a essas parcerias para o melhor desenvolvimento nesta área de inovação aqui na capital”.