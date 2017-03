Alegria, organização e segurança dão o tom do Carnaval nos Bairros

Organizado pela comunidade com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com o Governo do Estado, o evento acontece simultaneamente em 17 bairros da capital, além do Mercado Velho e Gameleira.

Na parte alta da cidade a festa foi animado. No bairro Cadeia Velha, a estrutura montada garantiu a tranquilidade dos foliões que se divertiram aos som dos sucessos interpretados por Yvana Pacífico e Banda, e César Carvalho e Banda. Este é o segundo carnaval organizado pela comunidade com apoio da Prefeitura de Rio Branco, para Denise Barreto “está tudo perfeito. Muito bem organizado, com ótima estrutura, a gente brinca, se diverte com tranquilidade e muita segurança”, disse Denise.

No bairro Aeroporto Velho, a festa começou cedo e reuniu crianças, jovens e adultos. No palco, três bandas se revezaram das 18h às 21h. De acordo com o presidente do bairro, José Ademilson, o Negão da Baixada, “essa é a quarta edição do Carnaval na Baixada e cada ano é melhor que o outro. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder colaborar para fazer essa festa tão bonita. A gente só tem a agradecer à Prefeitura, Governo e todos parceiros que colaboram”, disse o Negão.

Para seu José Vidal, o carnaval é sempre uma oportunidade de se divertir e melhorar a renda “moro aqui há 25 anos, e venho todos os carnavais. Brinco, me divirto e ainda ganho um dinheiro a mais”, comemorou.

O carnaval nos bairros continua nesta terça-feira gorda. Na Calçadão da Gameleira, Segundo Distrito o ponto alto da festa será tradicional desfile de blocos.

Blocos esquentam tamborins para desfile no Calçadão da Gameleira

Na região central da cidade, bateria, comissão de frente e brincantes do SAMBASE se reuniram para ensaio geral que antecede o desfile do Bloco nesta terça, 28, no Calçadão da Gameleira. Criado há 39 anos, neste carnaval, o SAMBASE desfila com sessenta e cinco ritmistas, comissão de frente formada por quarenta e cinco integrantes e mais de seiscentos brincantes.

A Bateria Pancada garante a animação.

De acordo com o presidente do Bloco, Sandrinho da Base, este ano a grande novidade é a homenagem ao artista plástico Hélio Melo. Esse é o nosso jeito de animar o carnaval. Com essa bateria maravilhosa estamos prontos para levar alegria e fazer bonito na Gameleira”.