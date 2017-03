Em Sena, nível do rio Iaco ultrapassa a cota de alerta

Pela primeira vez neste o nível das águas do rio Iaco ultrapassou a cota de alerta. Nesta quarta-feira (1º de março), o índice amanheceu em 14,03 metros, excedendo em 3 centímetros a cota de alerta. Segundo medição da defesa civil, de ontem para hoje houve uma elevação de 27 centímetros no volume das águas.

Com a evolução da enchente, a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros já estão com o plano de contingência montado para socorrer as famílias caso haja necessidade. “Esse plano envolve órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Por enquanto, mesmo o nível tendo ultrapassado a cota de alerta, não há nenhuma família desabrigada”, informou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil, em Sena.

A cota de transbordamento em Sena Madureira é de 15,20 metros. Ao atingir esse nível, a situação começa a preocupar.

Na estrada Álvares Castro que dá acesso à comunidade Boca do caeté, moradores já enfrentam dificuldades por conta da cheia. Com informações SenaOnline.