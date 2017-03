Galvez foi espionado: “Espião” Bicolor assistiu aos dois jogos do adversário do Paysandu

A tradicional terça-feira gorda de carnaval do Paysandu foi de muito trabalho no CT da Desportiva, em Marituba. O técnico Marcelo Chamusca comandou treino tático e técnico, preparando sua equipe para a estreia na Copa Verde de 2017, sábado, dia 4, em Rio Branco (AC), contra o time do Galvez. Chamusca ainda tem problemas no elenco, pois jogadores como Gilvan, Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade e Augusto Recife passam pelo trabalho de transição e as perspectivas para jogarem não são muito animadoras e do trio, existe a possibilidade do meia Daniel Sobralense ser liberado. Mas a decisão cabe ao Departamento de Saúde do Paysandu que vem cuidando dos jogadores com toda a atenção.