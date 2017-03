PRF diz que acidentes reduziram em mais de 50% nas rodovias do Acre

Os acidentes registrados nas rodovias acreanas tiveram uma redução de mais de 50% durante o período do carnaval. Foram registrados apenas três acidentes em 2017, ja no mesmo período do ano passado, ocorreram sete acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados na manhã desta quinta-feira (2), na Superintendência da PRF na capital.

A “Operação Carnaval” ocorreu nos dias 24 a 28 de fevereiro nas BRs 364 e 317. Das pessoas envolvidas nos três acidentes, uma ficou em estado grave. O chefe do Núcleo de Policiamento da PRF, Anderson Castro, ressaltou que esse é o segundo ano sem registro de acidentes com vítimas fatais no período do Carnaval.

A PRF acrescentou ainda que uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante e outra com mandado de prisão. Ao todo, 917 pessoas e 686 foram fiscalizados. A PRF fez ainda 416 testes de bafômetros nos motoristas durante o período. O principais pontos fiscalizados foram no trevo de Xapuri, interior do Acre, e na parte urbana de Rio Branco. Com informações G1