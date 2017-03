Detran divulga edital do primeiro leilão do ano

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) torna público o primeiro edital de leilão, em 2017, de veículos apreendidos, com mais de 400 lotes. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 6 e 9 de março.

O formulário para inscrição está disponível no site do Detran/AC, por meio de link, e no pátio de visitação de veículos, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, no bairro Jardim Manuel Julião, de segunda a quinta-feira, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

De acordo com a diretora de Operações do Detran, Shirley Torres, para facilitar a inscrição de pessoas que não têm acesso à internet, a autarquia disponibilizará no local de exposição dos veículos apreendidos formulários de inscrição, que só poderá ser realizada mediante a apresentação de documento de identificação oficial com foto.

“Após realizar a inscrição no endereço eletrônico, disponível no site do Detran, o participante deve imprimir e apresentar no pátio de visitação. Esse é um procedimento indispensável para confirmação da inscrição”, esclarece Shirley Torres.

Vale destacar que os veículos estarão expostos para visitação somente durante o período de inscrição do leilão. Após esse prazo, e no dia do certame, não serão permitidas visitas no pátio para fins de inspeção.

O leilão será realizado entre os dias 14 e 15 deste mês, no Teatro Plácido de Castro, situado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2703, bairro do Bosque, em Rio Branco, no horário das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas.