FIEAC envia mais de 1,3 mil kits para famílias do Juruá

Por meio do “Projeto Anime – Indústria da Alegria”, a FIEAC, juntamente com os sindicatos filiados, realizou, na manhã desta quinta-feira, 2 de março, a entrega de mais de 1,3 mil kits de auxílio para as famílias atingidas pela cheia dos rios do Vale do Juruá. Os kits são compostos por sacolões, materiais de limpeza e redes. As doações foram entregues ao movimento Acre Solidário, coordenado pela primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida, que recebeu pessoalmente o repasse do setor produtivo, na Casa da Indústria.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, embora seja uma pequena contribuição, a entrega é de grande valor para o setor industrial sob a perspectiva da solidariedade. Ele confirma a preocupação social da classe empresarial e do grupo de esposas de diretores do Sistema FIEAC – Mulheres da Indústria em Ação – que, ao longo do ano, ainda desenvolverão ações com a mesma finalidade em parceria com Estado e Prefeitura. “Nós estamos preocupados com o bem-estar da sociedade, é nossa contribuição como cidadãos. Infelizmente, temos informações de que os rios continuam subindo e temos nos mobilizado em dar continuidade ao projeto e pensar na melhor logística para ajudar sempre que necessário”, declarou Adriano.

Para Adelaide de Fátima Oliveira, vice-presidente da FIEAC e líder do grupo Mulheres da Indústria em Ação, é uma felicidade poder ajudar e dar o melhor neste momento de urgência. “Estamos prontas para trabalhar e contribuir com as ações do Acre Solidário, que apoiamos desde a primeira gestão do governador Tião Viana. Estamos aqui para que vocês possam contar sempre. Temos pessoas incansáveis nessa luta de atender àqueles que estão em necessidade nesse ato tão lindo de solidariedade”, pontuou. “É um gesto pequeno, reconhecemos, mas que terá grande resultado na comunidade”, afirmou a superintendente do SESI/AC, Gisélia Belmina, ressaltando que, como Serviço Social da Indústria, a instituição não poderia deixar de pensar no indivíduo em um momento de dificuldade, de pensar na dor do outro.

“A FIEAC sempre foi muito parceira não só do Acre Solidário, mas de todas as ações de solidariedade no Estado. Neste ano, fomos pegos de surpresa com a cheia dos rios daquela região do Juruá, e estamos recebendo essas doações que serão agora encaminhadas para aqueles municípios. Hoje também entregaremos o que foi arrecadado no Baile à Fantasia do Acre Solidário, em Mâncio Lima, no rio Moa”, agradeceu Cândida. “Estamos sempre prontos a ajudar da melhor maneira, chegando até onde parece ser impossível”.