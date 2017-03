Coluna Bom Dia

Sem hipótese

Em conversa informal com a coluna, ontem, o prefeito Marcus Alexandre foi taxativo: não há hipótese de deixar a prefeitura para se candidatar ao governo no próximo ano. Ele está decidido a permanecer no cargo até o fim do mandato, cumprindo seus compromissos.

Não vai

O prefeito adiantou que está fazendo essa declaração agora para deixar clara sua posição e evitar que mais especulações aconteçam. Ele garante que será um entusiasta da campanha do indicado pela Frente Popular, mas que não estará na disputa. Acredita ser a posição mais coerente.

Carnaval

O prefeito justificou sua ausência nos festejos de carnaval, dizendo que isso tem sido a praxe de sua administração, desde 2013. Ele disse que é cristão e não participa da festa, embora apoie, promova, incentive como prefeito.

Laico

Marcus Alexandre reconhece que o Estado é laico, que o Carnaval é uma festa popular importante, que é dever da prefeitura dar o apoio, o que vem sendo feito com qualidade e resultados. Mas, que ele se abstém de participar diretamente. É um direito dele.

Contratados

Sobre os novos contratados da Educação, o prefeito destacou que, agora efetivados, esses servidores passam a contribuir para a previdência municipal, o que é positivo para as finanças do fundo.

Previdência

Marcus Alexandre disse que, em 2013, quando recebeu a prefeitura, o fundo de previdência tinha R$ 90 milhões em caixa e hoje já tem R$ 300 milhões, estando bem fortalecido.

Comissão

A previdência municipal é gerida por um comitê com a participação dos servidores, de forma transparente e aberta e, por isso, os resultados são tão expressivos.

Reunião

Presidentes e dirigentes das federações da Indústria, Comércio e Agricultura do Acre se reuniram ontem para definir uma agenda comum para conversar com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em sua visita, no dia 13.

Investimentos

Todos esperam que o ministro venha trazer boas notícias, especialmente relacionadas a financiamentos. Mais propostas e menos conversa.

Soja

Há uma expectativa se o ministro vai falar de soja, que enfim deixou de ser um tabu no estado, embora haja problemas para a expansão da cultura. Só duas áreas foram identificadas como promissoras para a Cultura: a região do médio e Alto Acre, entre o Quinari e Xapuri e na estrada para Boca do Acre.

Correção

Mesmo assim, é uma cultura que, segundo a Embrapa, exigiria alto investimento com correção de solo e combate à doença da ferrugem, além da praga da cigarrinha.

Comunitário

O governador Tião Viana continua sua peregrinação pelo interior com um dos mais importantes programas de seu governo, o de entrega de equipamentos para a produção familiar. No Vale do Acre, especialmente em Epitaciolândia, ontem, mais de 250 pequenos produtores foram beneficiados, com investimentos de mais de R$ 500 mil.

Sem placas

Esse trabalho não rende placas, não rende manchetes, mas é de uma importância incalculável. A diferença que faz um apoio desse tipo a uma família rural é a diferença entre a estagnação e o desenvolvimento, entre o desânimo e a esperança. Quem duvidar que vá ver a felicidade de cada contemplado.

Assis Brasil

Após a ressaca do Carnaval, a boa notícia veio para os servidores da Câmara de Vereadores de Assis Brasil. O Diário Oficial do Estado trouxe ontem Lei Municipal que concede aumento de 5% a todos esses empregados públicos.

Retroativo

Pra melhorar ainda mais a vida desses servidores, a lei sancionada pelo prefeito Antônio Barbosa tem efeito retroativo a 1º de janeiro deste ano. O prefeito Zum sabe como fazer a política. Com a palavra, o TCE!

No Supremo

Como o ano propriamente dito no Brasil só começa mesmo após as festividades carnavalescas, a partir da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deve iniciar julgamentos das mais controversas pautas para 2017.

Seis temas

Na pauta, seis temas principais: Operação Lava Jato, foro privilegiado, réus na linha sucessória da presidência da República, aborto, descriminalização do porte de drogas e terceirização das atividades-fim nas empresas.

Questões sociais

Mesmo com pautas políticas de relevância, os temas que mais devem repercutir junto à sociedade são o aborto, descriminalização do porte de drogas e terceirizações. As duas primeiras, sobretudo, mobilizam grupos de ativistas contra e a favor.

Diferenças

A tendência é de que os julgamentos gerem protestos. É nesse momento que as disparidades entre as posições dos Poderes Legislativo e Judiciário ficam evidentes.

Vanguarda

Nesse aspecto, segundo juristas consultados pela Coluna, o Poder Judiciário não se obriga a se posicionar como pensa e quer a maioria. Antes de qualquer coisa, o Judiciário é um Poder de vanguarda.

Mais cara

Desde Quarta-feira de Cinzas, até o último dia deste mês de março, a bandeira tarifária aplicada nas contas de luz será amarela, ou seja, virá com a cobrança adicional de R$ 2 a cada 100 quilowatts-hora (KWh) consumidos.

Chuvas?

A última vez em que a bandeira amarela vigorou foi em novembro. De dezembro a fevereiro, vigorou a bandeira verde, sem adicional na conta de luz. A bandeira amarela é ativada quando é preciso acionar mais usinas termelétricas, por causa da falta de chuvas.

Desculpa amarela

Segundo a Aneel, a previsão de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas no mês de março ficou abaixo da expectativa anterior, o que levou a indicação de maior geração termelétrica como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento à carga do sistema.

Como assim

O sistema Cantareira, em São Paulo, opera perto da capacidade máxima. O mesmo em Furnas e Três Marias, em Minas, em Itaipu. Onde falta chuva? Na região Norte, o perigo é de enchente. Só em Brasília não chove. Mas lá não há geração de energia. Desculpa esfarrapada para meter a mão no bolso do consumidor.

Paz em Casa

Tribunais estaduais brasileiros já adotaram as providências para a VII Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa. A edição deste ano acorrerá entre os dias 6 e 10 de março nos Estados e Distrito Federal.

Mais ações

Durante toda a próxima semana, a Justiça prioriza audiências e julgamentos de processos relativos à violência doméstica contra a mulher. Cursos voltados ao esclarecimento da população sobre o tema e ações pedagógicas farão parte da programação.

IPVA

Essa não era para ser assim: o Acre é um dos poucos Estados onde não há devolução do IPVA em caso do veículo ser roubado. Na maioria dos Estados, o resgate do imposto é possível se o trâmite for feito adequadamente. Cadê um deputado de coragem pra mudar essa história?

Rocha

O Major Rocha apresentou na Câmara um projeto que estabelece requisitos mais rigorosos para a concessão da liberdade condicional e também para a progressão do regime prisional para os condenados por crimes hediondos, como tortura, tráfico de drogas e terrorismo.

Condicional

O atual decreto que trata do assunto prevê a liberdade condicional a esses condenados após o cumprimento de 2/3 da pena. A proposta prevê um aumento de 66% do cumprimento da pena para 75%. Esse é o cerne da ideia de Rocha.

Efetiva

O deputado Rocha diz que a sensação de impunidade ainda é muito grande na sociedade. Por isso, a ideia do projeto é tornar a punição realmente efetiva. Será que é tão simples assim?

Vai piorar

Se o projeto for aprovado, na verdade a situação vai piorar. Mais gente presa por mais tempo, superlotando cadeias, gerando mais lideranças entre os detentos. A ideia é simplista e não resolve. A cada ano aumentam-se as penas para os mais variados crimes e a violência cresce na mesma proporção.

Não previne

Está provado que penas maiores não inibem crimes. Esses projetos são só para fazer média, sem analisar a realidade. Coisas da bancada da bala. Melhorar as prisões e investir na ressocialização o deputado não defende…

Aparecendo

Angelim começou a aparecer mais em Rio Branco, sua principal base eleitoral. Nesta quinta-feira, 2, veio correndo de Brasília para atender a um convite muito especial do prefeito Marcus Alexandre: a posse de mais de mil novos servidores da Educação.

Sem direito

A indignação é direito de todo mundo, mas já se disse que a liberdade de um vai até onde esbarra na liberdade do outro. Brasileiros ou bolivianos protestarem fechando as pontes que ligam os dois países no Alto Acre é inconcebível. Seja lá por que razão for. Não se prejudica uma comunidade inteira por questões pessoais.

Falecimento

A coluna registra com pesar o falecimento do comerciante João Chalub, o popular João Papagaio, figura estimada da região da Habitasa. À família, as condolências sentidas.

Apelo

Um fonte com livre trânsito na Frente Popular disse que a coligação está se preparando para, na hora certa, fazer uma grande mobilização para sensibilizar o prefeito Marcus Alexandre a concorrer ao governo do Estado. Segundo a fonte, seria uma manifestação à qual ele não poderia deixar de atender. Será? Dizem que o Marcão será “Bala de Prata” da Frente Popular.