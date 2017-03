Programação do Mês da Mulher começa nesta sexta

Em 8 março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. No Acre, governo do Estado e as prefeituras desenvolvem uma programação especial durante todo o mês.

Neste ano, as atividades se iniciam nesta sexta-feira, 3, com a realização do Seminário de Raça e Gênero, em Rio Branco, no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE). A capacitação é voltada aos profissionais da educação.

A programação é capitaneada pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres), que em parceria com as demais instituições promove atividades em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Bujari e demais municípios acreanos.

A campanha “Quem Ama Abraça Fazendo Escola” é um dos destaques do mês. A ação educativa se inicia na próxima quarta-feira, 8, nas escolas da capital Bertha Vieira e Lindaura Leitão, com rodas de conversa sobre gênero e violência contra a mulher.

Os atendimentos especializados, na Unidade Móvel da SEPMulheres, serão intensificados durante todo o mês. Capacitações, palestras e demais ações visam sensibilizar gestores e cidadãos sobre as questões de gênero, em especial sobre a cultura do machismo.

“Neste 8 de março, estaremos unindo nossas lutas a de milhares de mulheres de mais de 40 países que lutam pelo fim da violência, pelo não retrocesso de nossas conquistas, por reconhecimento e valorização do trabalho feminino. Juntas continuaremos lutando pela construção de uma sociedade verdadeiramente saudável, com igualdade e equidade de gênero. Por mim, por nós, por todas”, declarou Concita Maia, titular da SEPMulheres.