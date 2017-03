“Este governo acredita no produtor”, afirma agricultor

Continuando as entregas de equipamentos e materiais para comunidades rurais, o governador Tião Viana esteve em Brasileia nesta quinta-feira, 2. Em solenidade com autoridades da região e dezenas de agricultores familiares, o governo do Estado entregou mais de R$ 510 mil em equipamentos, atendendo 295 famílias em Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

A ação faz parte dos Planos de Desenvolvimento Comunitário (PDC), provenientes do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Acre (Proacre), gerido pela Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), em parceria com outros departamentos do Estado. Na última semana, a entrega foi em Mâncio Lima, e anteriormente em Feijó e Tarauacá.

Contente com os benefícios que poderão ser alcançados pelos agricultores familiares, Reinaldo da Silva, da comunidade Fé em Deus, de Epitaciolândia, agradeceu o olhar que o atual governo tem com sua classe. “Este governo acredita no produtor rural. Ele acredita que a gente consiga trabalhar junto para nossa economia crescer”, disse Silva.

Confirmando a fala de Reinaldo, o governador Tião Viana lembrou que, só em 2017, o Acre vai investir R$ 75 milhões na agricultura familiar. “Estamos em um momento de expansão da economia acreana, e esta região do Alto Acre é um exemplo. O governo confia no agricultor”, afirmou o Tião Viana.

Ainda em seu discurso, o governador falou sobre o caminho para o desenvolvimento sustentável do Acre: “Só vai haver independência econômica e progresso quando a gente tiver o homem do campo com capacidade de gerar riqueza”.

Com isso, ele lembrou os avanços que o setor já tem alcançado, como as indústrias Dom Porquito, Acreaves, Peixes da Amazônia, de madeira e Natex.

Como resultado desse trabalho que vem sendo realizado há 17 anos, Tião Viana apontou o aumento da renda per capita para R$ 761, anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Isso foi fruto da união, da luta e da confiança no setor rural do estado”, afirmou.

O empenho de cada agricultor em transformar sua propriedade em uma fonte de renda para a família, e assim contribuir para a economia do estado, é perceptível na fala de Antonio Natal, da comunidade Aliança do Picadão.

Ao receber investimentos para roçados sustentáveis e avicultura com seus parceiros, ele agradeceu a parceria com o governo do Estado que vai lhe garantir mais produção.

“Quando o governador vem entregar esses equipamentos, ele faz com amor. E com esse mesmo amor devemos cuidar de cada material desse, que vai nos ajudar a crescer juntos. O governo divide com a gente a tarefa de produzir”, disse Natal.