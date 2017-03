Fla e Flu cogitam jogar final de portões fechados

Flamengo e Fluminense avaliam jogar a final da Taça Guanabara de portões fechados no próximo domingo (5). Isso pode acontecer se a liminar que determina torcida única para clássicos no estado do Rio de Janeiro não cair. O jurídico da Federação de Futebol do Rio entrou com agravo de instrumento para tentar invalidar a liminar. Na atual situação, apenas tricolores poderão comprar ingressos para o duelo.

Segundo o Globoesporte.com, os clubes também foram à Justiça. Se nada adiantar, as diretorias podem adotar portões fechados como protesto e também consenso diante da impossibilidade de as duas torcidas assistirem ao jogo.