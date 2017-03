Saúde orienta sobre importância de manter vacinação em dia

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) tem reforçado a necessidade da prevenção, por meio da vacina disponibilizada em todos os postos de saúde por causa do surto de febre amarela registrado em algumas regões do Brasil, principalmente em Minas Gerais, que concentra 249 casos e 84 vítimas fatais.

Segundo dados do Ministério da Saúde, existem 292 casos confirmados de febre amarela no país, com 97 mortes.

Como o vírus da doença circula em áreas silvestres, o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Sesacre orienta sobre a vacina, que é o método mais eficaz de combate à febre amarela.

“A gente precisa ficar atento à cobertura vacinal. A vacina é gratuita e está disponível em qualquer unidade de saúde. Orientamos as pessoas que tomem a vacina, que já garante a prevenção”, destaca a diretora de vigilância epidemiológica, Eliane Costa.

A vacina é administrada em uma dose e feito um reforço após um período de dez anos. Outra orientação da secretaria é para que a população não se desfaça da carteira de vacinação e a mantenha atualizada.

“É preciso entender que a carteira de vacinação é um documento. Se tivermos esse acompanhamento não vamos desperdiçar doses vacinando sem necessidade quem já está imunizado e não vamos deixar sem vacina quem precisa”, enfatiza Eliane.

O departamento de vigilância epidemiológica está avaliando a cobertura vacinal de cada município, identificando onde os índices estão mais baixos para intensificar ações que incentivem o comparecimento da população aos postos de saúde.