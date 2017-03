Rio Juruá transbordar e já deixa famílias sem energia elétrica

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá permanece acima da cota de transbordamento, de 13 metros. A medição desta manhã registrou 13,63 metros, uma alteração de 23 centímetros em relação às últimas 24 horas.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, as previsões apontam que o rio deve continuar subindo nesta sexta-feira, 3. Cinco famílias já foram retiradas de áreas alagadas para encaminhamento ao aluguel social. Além disso, dez famílias permanecem com o benefício desde o início de fevereiro, quando a enchente atingiu os primeiros bairros.

Defesa Civil Estadual e Municipal , Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado seguem monitorando a situação e prestando apoio às vítimas da enchente.

Rio Envira

Em Feijó, o Envira – que continuava subindo – teve redução no nível das águas e registrou nesta manhã a marca de 12,12 metros.

Rio Acre

Nas últimas 24 horas, o Rio Acre continuou com vazante na capital e demais municípios, exceto em Assis Brasil, que subiu de 3,65 para 4,58 metros. Contudo, permanece bem abaixo das cotas de alerta e de transbordamento, de 11,30 e 12,50, respectivamente.