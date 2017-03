Feira de Holambra se encerra no domingo em Rio Branco

A quarta edição da Feira de Flores de Holambra se encerra neste domingo, 12. Os amantes de plantas ornamentais podem se dirigir das 9 às 21h, à Praça da Revolução, no centro de Rio Branco nestes últimos dias de feira.

Estão à disposição do público os mais variados tipos de plantas, como orquídeas, bonsais, rosas, violetas, lírios e tulipas a preços que variam entre R$ 3 e R$ 60. A feira está sendo realizada desde o último dia 23 de fevereiro.

Sidon Feitosa, coordenador da feira, destacou que “no Acre a Feira de Holambra está se saindo melhor do que em muitos estados do Brasil. Atribuímos o bom desempenho por ser algo novo e ao fato dos acreanos gostarem do que oferecemos”, disse.

A aposentada Isabel Lins estava no local e se disse encantada com a grande variedade de plantas a preços acessíveis. “Sou uma apaixonada por flores e suas variedades. Sempre que tem essas feiras em Rio Branco eu marco presença”, afirmou.