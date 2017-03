UBS do bairro Quinze: 25ª unidade de saúde da gestão de Marcus Alexandre será entregue na segunda quinzena de março

O prefeito Marcus Alexandre visitou nesta sexta-feira, 3, o prédio construído para abrigar a Unidade Básica de Saúde do bairro Quinze. Acompanhado pela secretária de Obras, Ana Cláudia Cunha, e pelo secretário de Saúde, Oteniel Almeida, ele verificou detalhes para entrega da UBS José Adriano Lopes Pessoa à comunidade. Concluída a obra, o próximo passo será a instalação dos aparelhos de ar condicionado, aquisição e distribuição do mobiliário, o que já está sendo providenciado. A mudança para as novas instalações será feita na próxima sexta-feira, 10, e a inauguração está marcada para o próximo dia 16.

A UBS do bairro Quinze é uma unidade de porte 1, com capacidade para atender até 4 mil pessoas da área referenciada que inclui Quinze, Triângulo Velho e bairros próximos. A nova estrutura conta com recepção, farmácia, salas de curativos e de vacinação, além de ambulatórios para atendimento médico e odontológico.

De acordo com a equipe de acolhimento, o novo espaço fortalece a qualidade do atendimento. “Trabalho aqui há seis anos. Esse espaço é a realização de um sonho e veio em ótima hora. A gente agradece muito ao prefeito e toda sua equipe”, declarou a coordenadora da UBS do Quinze, Vanda Ferreira.

Usuária da UBS do Quinze há dois anos, dona Darcilene Ayache também aprovou a obra. “Sou diabética e venho à UBS com frequência para fazer meus exames. O atendimento é ótimo, agora vai ficar muito melhor”.

O presidente do bairro Triângulo Velho ressaltou o bom resultado de uma gestão em parceria da comunidade. “O prefeito Marcus Alexandre tem sido grande parceiro nosso, sempre atento às necessidades da comunidade e buscando soluções. Isso deixa a gente satisfeito”, completou.

A UBS José Adriano Lopes Pessoa é a 25ª unidade a ser entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre. O Plano de Governo para os primeiros quatro anos de sua administração previa a construção de 10 novas Unidades Básicas de Saúde. A meta era transferir todas as unidades que funcionavam em espaço alugado para sede própria, mas ao final do primeiro ciclo o resultado foi ainda melhor. Foram entregues 24 novas Unidades Básicas de Saúde.

Para a segunda gestão, a meta é a construção de três novas unidades sendo uma no bairro Cadeia Velha, outra no São Francisco e essa no Quinze. Todas a novas unidades foram construídas com recursos do Governo Federal, por meio de convênio com o Ministério da Saúde, e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. “É o esforço que fazemos para boa acolhida e atendimento cada vez melhor àqueles que procuram a unidade de saúde”, destacou Marcus Alexandre.

