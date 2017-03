Justiça Volante avança na promoção de acordos no local do acidente de trânsito

A Justiça Volante fomenta a conciliação entre as partes envolvidas em acidentes, por meio de intervenção judiciária in loco. No mês de janeiro, 52 situações se consolidaram em acordos na Capital, ou seja, cerca de 60% dos acidentes tiveram solução imediata.

Trata-se de um serviço oferecido pelo Tribunal de Justiça do Acre, onde disponibiliza atendimento aos cidadãos de modo rápido, prático, sem burocracia, e com a possibilidade de resolução imediata dos conflitos de trânsito. A Justiça Volante também funciona nas Comarcas de Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

Em Rio Branco, foram realizados 112 atendimentos neste período, destes 88 processos foram registrados e autuados. Assim, houve redução de 34% do número de acidentes em relação ao mesmo período no ano de 2016.

De acordo com o boletim estatístico, ainda 36 sinistros resultaram em audiências de conciliação marcadas, o que evidencia como o diálogo tem sido o principal meio para a pacificação social.

Entretanto, houve outras 24 chamadas atendidas, mas que não foram autuadas. Como o caso de 12 atendimentos em que foi estabelecido acordo sem a interferência da Justiça Volante.

O trabalho jurisdicional itinerante tem a missão de garantir o atendimento especializado e resolução de conflitos.