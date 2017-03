Insumos para pavimentação chegam a Porto Walter

Cerca de 4.200 milheiros de tijolos estão sendo transportados em diversas balsas para a cidade de Porto Walter, onde o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) realizam obras do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser).

As etapas de transbordo estão sendo realizadas no porto de Cruzeiro do Sul, de onde os insumos estão sendo enviados para o município. Uma das primeiras remessas chegou esta semana para a execução de 12,5 quilômetros de pavimentação.

“Mesmo com toda a dificuldade logística para deslocar esses materiais para as cidades mais distantes, como é o caso de Porto Walter, estamos aproveitando este período de fácil navegabilidade no rios para ter êxito no transporte, além de organizar o cronograma de serviços para serem realizados no verão”, destaca o diretor-técnico do Depasa, Anderson Mariano.

O gestor relata que, diante da impossibilidade da utilização do pavimento asfáltico quente em municípios que não tem usina, a autarquia optou pelo revestimento em tijolos maciços.

“Utilizaremos uma tecnologia aprimorada e reconhecida em todo estado e que demostra excelentes resultados em resistência e durabilidade”, explica.

Os investimentos em saneamento integrado na cidade de Porto Walter estão em torno de R$ 21 milhões, oriundos de convênios com o Banco Mundial e de recursos próprios.