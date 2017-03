Coluna Bom Dia

Exemplo

Na última reunião da Associação Amazonense dos Municípios, em Manaus, os dirigentes escolheram um exemplo de atuação que a entidade deve perseguir para se fortalecer: o da AMAC, na administração de Marcus Alexandre.

Elogios

O prefeito de Rio Branco foi apontado como exemplo de administrador, que fortaleceu a entidade, pondo de lado interesses partidários, tratando a todos com o mesmo empenho e conseguindo vantagens que eles, por lá, nem sonharam em alcançar.

Defesa

Um exemplo dado lá em Manaus foram as verbas do ministério da Defesa para uma série de atividades municipais que chegaram a quase todos os municípios acreanos, enquanto o Amazonas, que sedia o Comando militar da região não conseguiu nada.

Supra

A partir da experiência acreana, a proposta da AMA – a associação de lá – é que as questões partidárias sejam abandonadas e que se busque a integração e o fortalecimento do municipalismo, com a promoção de consórcios, de PPP’s, de ações conjuntas. Como o que foi feito no Acre.

Mas…

Tudo muito bonito, mas será que os prefeitos do Amazonas já sabem que essa experiência positiva no Acre foi jogada por terra? Que a politicagem venceu e que Marcus Alexandre foi tirado do comando da Amac apesar de seus méritos e de suas conquistas? Pois é!

Mudança

Enquanto o Amazonas busca imitar o que deu certo no Acre, por aqui se joga fora a experiência vitoriosa para se arriscar no imponderável das forças políticas. A politicagem venceu a técnica, o conchavo venceu a competência demonstrada.

Consórcios

Um exemplo dessa disposição de fazer a unidade vencer as questões partidárias está sendo feita nessa semana, em Lábrea. Aproveitando o aniversário do município, os prefeitos da Calha do Purus estarão na cidade, a convite do prefeito Gean Barros, para debater ações conjuntas e a formação de um consórcio de prefeituras.

Ações

Entre as ações que eles pretendem implantar em conjunto estão a iluminação pública. A compra de medicamentos para a Saúde, a coleta de lixo e equipamentos municipais. Negociando em conjunto, em escala maior, podem conseguir melhores condições. E a união dos esforços fará a diferença.

Sem partidarismo

O prefeito Gean Barros é um exemplo de como se deve deixar a questão partidária de lado. Eleito pelo PMDB, teve o apoio de mais de dez partidos. Entre eles, o PT. Seus adversários foram o PSD e o PCdoB, mas que já se integraram à administração. Ele teve mais de 80% dos votos.

Quase cassado

Tentaram cassar a candidatura do prefeito de Lábrea. Mas, ele tomou posse por liminar. Afinal, como ignorar a vontade de 80% da população de um município?

Unidade

Quem estará lá é o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, eleito pelo PSDB em uma ampla coligação. Mesmo antes de tomar posse, veio ao Acre e se reuniu com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcus Alexandre e acertou apoios importantes.

Depasa

O Governo do Acre já enviou técnicos do Depasa à Boca do Acre para assessorar o prefeito e novas parcerias surgirão. O Basa de Rio Branco é que dará apoio ao prefeito amazonense. É assim que se faz. Partidarismo é para a época das eleições. Depois, autoridades governam para todos.

Estrada

O afundamento da cabeceira da ponte do Igarapé Cigana, em Cruzeiro do Sul é um acidente natural em época de chuvas. Mas não deixa de demonstrar que a atenção que o DNIT está dando à BR-364 poderia ser melhor. As ações ainda estão muito tímidas. É preciso bem mais.

Quase

Um motorista quase morreu no local do afundamento da cabeceira da ponte, mas felizmente a situação está controlada. Se os comerciantes de Cruzeiro do Sul não impuserem limites de carga na BR, não há estrada que aguente.

Comentário

O porta-voz do governo, Leonildo Rosas, destacou esse ponto nas críticas que postou sobre a situação da BR em Cruzeiro. Disse que, bem ou mal, o governador Tião Viana, enquanto cuidou da rodovia, manteve a promessa de que ela não fecharia no inverno.

48 horas

O DNIT prometeu consertar a rodovia em 48 horas. O prazo termina amanhã. Vamos ver.

Emprego

O Acre foi um dos nove estado brasileiros que tiveram saldo positivo na geração de empregos em janeiro, segundo o CAERD do Ministério do Trabalho. É um feito notável. Mostra o acerto de políticas públicas e a resiliência dos empresários acreanos.

Liderou

Santa Catarina foi o Estado que mais gerou empregos. O Acre está em nono e honroso lugar. O pequeno Acre vai mostrando sua força.

Verba

Falando em superar a política por boas causas, o governador Tião Viana e o senador Sérgio Petecão estão lutando, unidos, por uma liberação de emenda de R$ 70 milhões para a Segurança do Acre. Tem gente na oposição torcendo o nariz, apostando no quanto pior, melhor, Não é e não pode ser assim. Petecão, como coordenador da bancada, atua com ética e lisura.

Diferente

Diferente do estardalhaço inconsequente do deputado Rocha invadindo hospitais para fazer denúncias, bem no estilo mundo cão. Não é assim que a política funciona.

Milhões

Em tempo de vacas magras, o que salvou as prefeituras do interior nesse começo de ano foram os repasses dos 24 milhões arrecadados com ICMS, IPVA e Fundeb. O estado repassou a bolada proporcionalmente e aliviou muitos prefeitos.

Indenização

O governador Tião Viana vai doar a indenização de R$ 10 mil que receberá da secretária do governo de São Paulo que o agrediu nas redes sociais. O que importa não é o valor, mas a reparação do absurdo do xingamento, da falta de sensibilidade. Uma vitória do governador, da ética e dos direitos humanos, que a tal senhora nunca soube representar.

Soja

A presença do ministro Blairo Maggi no Acre, dia 13, está despertando interesse fora do estado. O prefeito Zeca cruz, de Boca do Acre, está interessado em mostrar que seu município, um dos esteios de produção agropecuária do Amazonas, pode se tornar importante centro produtor de soja. O terreno é propício.

Volante

A Justiça Volante tem se tornado a ferramenta mais palpável no fomento à conciliação. Somente no mês de janeiro deste ano, segundo dados estatísticos do Judiciário acreano, cerca de 60% dos acidentes ocorridos na Capital tiveram solução imediata entre as partes.

In loco

Foram, no período, 52 situações que se consolidaram em acordos na cidade de Rio Branco, por meio de intervenção, in loco, do Judiciário. Além da Capital, o TJAC oferece esse serviço também em Cruzeiro do Sul e Brasileia.

Cofres públicos

Além da pacificação social, esse trabalho realizado pela Justiça Volante faz com que os cofres públicos sejam poupados, pois, segundo o CNJ, cada processo em tramitação na Justiça tem um custo médio de R$ 689.

Economia

Isso significa dizer que, somente no ano passado, o Estado do Acre deixou de gastar quase R$ 1 milhão devido aos acordos realizados no meio da rua. Viva a conciliação!

Mulher

Ainda com relação á Justiça, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a Vara de Proteção à Mulher vai fazer um mutirão de audiências de julgamentos, além de palestras educativas e de conscientização, atendimento médico, psicológico e social.

Programação

A programação começa amanhã e segue até sexta, de 9h às 13, no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça, em Rio Branco. Hoje, mais de 4 mil processos estão em andamento e a 400 novos processos são recebidos mensalmente.

Senado

Sobre a questão do número de candidaturas ao Senado, uma raposa velha comentou com a coluna que outros nomes ainda vão aparecer, mas nada a ser levado a sério. O objetivo é cacifar para negociar depois. Uns aceitariam a suplência, outros uma acomodação em prefeitura, outros ainda, apoio para candidaturas proporcionais.

Flaviano

O que parece ser mesmo séria é a intenção do deputado Flaviano Melo de voltar ao Senado, teria sido um pedido do PMDB nacional, que quer o partido com pelo menos um candidato majoritário forte no estado.

Incomoda

Ao mesmo tempo em que Flaviano sabe que esse é um direito seu, que tem experiência e condições de concorrer, a indicação preocupa outros caciques de oposição. Considerando que Petecão tem direito a concorrer à reeleição e Flaviano com a outra vaga, o que sobraria para o PSDB, por exemplo?

O que sobra?

O principal problema com todas essas movimentações é que ninguém pode imaginar como estará o país no ano que vem. O governo desmorona, as instituições vão para o ralo, as estruturas partidárias se esvaem. O quadro é de absoluta incerteza.

De fora

Interessante é que o Acre assiste a isso tudo da janela. Sem nenhuma de suas lideranças efetivamente implicadas nas denúncias, fato raro na cena política nacional.